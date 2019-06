Arriva l' anticiclone ' Scipione' Al Sud picchi sopra i 40 gradi

Arriva l’anticiclone infernale - temperature fino a 45 gradi in Sicilia : Ancora caldo da record in Sicilia, destinato ad aumentare ulteriormente fino a toccare temperature infernali fino a 45 gradi. Ma non ovunque. Solo nell’entroterra Siciliano. Nelle altre zone della Sicilia le temperature saranno comunque alte e toccheranno i 40 gradi nel corso della settimana. L’ondata di calore che sta interessando la Sicilia da tre giorni, secondo gli esperti raggiungerà l’apice da giovedì 13 e per ...