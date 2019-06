Arrestata la moglie di Gianni Nazzaro per un furto in autogrill

musicaetesti.myblog

(Di giovedì 13 giugno 2019) La signora Nada Ovcina è ladel cantanteed è stata. La donna che è anche manager dell’artista, mentre viaggiava sull’autostrada A1 verso la Puglia (doveavrebbe dovuto esibirsi per un concerto) avrebbe rubato un hoverboard durante una sosta in. L’articolo è stato ritrovato e sequestrato all’interno dell’abitazione romana della coppia e ora la 77enne si trova agli arresti domiciliari con l’accusa diaggravato. Il fatto risale al 3 maggio. L’auto con a bordo la coppia e il figlio ha fatto sosta presso l’area di servizio La Macchia Ovest di Angani. La donna è riuscita a eludere i dispositivi antitaccheggio e, una volta all’esterno, è stata immortalata dalle telecamere mentre saliva su un’auto con due uomini a bordo che l’attendevano nel parcheggio dell’area di sosta. Secondo quanto ...

fiordisale : Frosinone, ruba un Hoverboard in autogrill: arrestata la moglie di Gianni Nazzaro - Che brutta fine - oknosureddit : La moglie di Gianni Nazzaro arrestata per furto di un hoverboard in autogrill - gia___p : RT @BlitzQuotidiano: Gianni Nazzaro, la moglie Nada Ovcina arrestata per furto all’Autogrill -