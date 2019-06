Wear OS by Google guadagna un gestore delle schede | ma la Modalità Sport latita

La Tiles API è ufficiosamenta arrivata per Wear OS by Google : I nuovi tile presentati da Google per gli smartwatch con a bordo Wear OS sono solamente 6, ma uno sviluppatore è riuscito ad estrarre una Tile API non ufficiale dal codice del sistema operativo rendendo possibile la creazione di tile di terze parti. L'articolo La Tiles API è ufficiosamenta arrivata per Wear OS by Google proviene da TuttoAndroid.