Un duetto per Taylor Swift e Katy Perry per invertire la tendenza al flop?

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La fine della guerra, l'armistizio, la pace, forse perfino la collaborazione: così, dalla stampa specializzata e sui social, è stato accolto il gesto distensivo che segna la chiusura della storica faida e magari prelude, chissà, ad unper. Per ora è solo un'ipotesi senza fondamento, o meglio, un auspicio dei rispettivi fan che ammirano entrambe e non hanno mai gradito la loro guerra prima sotterranea e poi combattuta alla luce del sole. Le due popstar hanno sepolto l'ascia di guerra con dei biscotti della pace, apparsi in una foto disu Instagram che tagga. Quest'ultima, pochi giorni fa, aveva aggiunto il nuovo singolo della collega, Never Really Over, alla playlist "ME!" su Apple tra i suoi brani preferiti. Le due avevano già fatto ammenda nel maggio del 2018, quando laha inviato allaun ramo d'ulivo, dono ...

