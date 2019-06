Stasera PAMELA PRATI a LIVE – NON È LA D’URSO | anticipazioni e ospiti

tvsoap

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nuovo appuntamento su Canale 5 con– non è la D’Urso, la cui durata – visto il successo ottenuto finora – è stata allungato di alcune puntate. Inca il programma condotto da Barbara D’Urso ci farà compagnia fino al 3 luglio, in attesa di riprendere poi con la nuova stagione televisiva. Eccodi questa sera:, mercoledì 12 giugno 2019, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “– NON È LA”, il programma Videonews condotto da Barbara. Tanti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: in studio,che dopo le confessioni delle sue ex agenti,Perricciolo e Eliana Michelazzo, racconterà la sua versione su Mark Caltagirone. Barbaraaccoglierà, inoltre, la coppia più discussa di “Grande Fratello” Francesca De André e Gennaro Lillio, che affronteranno ...

