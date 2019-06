Salvini propone di tassare le cassette di sicurezza 

Salvini : "La Lega propone 30 miliardi per la flat tax" : Matteo Salvini è uscito trionfante dalle elezioni europee in Italia, con la sua Lega riuscita a conquistare il 34,33%, e questo exploit avrà delle importanti conseguenze sull'esecutivo di Giuseppe Conte. Se è vero che il leader della Lega ha assicurato di non voler far crollare il governo, è altrettanto vero che sarà inevitabilmente Matteo Salvini a dettare la linea in futuro, pur rispettando il contatto di governo firmato col Movimento 5 ...

Salvini invoca “Ordine e disciplina” e propone la sua ricetta per la scuola : “Reintrodurremo il grembiulino” : “Abbiamo appena reintrodotto l’educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l’ha di terza mano perché non può permettersela. Ma sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce, ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, stamani durante un breve comizio ...

Grembiule a scuola per i bambini - propone il ministro Salvini : "Diranno che lo faceva anche il duce" : L'annuncio. La proposta arriva nel corso di un comizio a San Giuliano, in provincia di Pisa. A formularla il ministro dell'interno, che prende spunto dagli ultimi fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti allievi e insegnanti. "Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola", dice Matteo Salvini. "Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per ...