Riavvii improvvisi | aggiornamenti app e batteria nuova per Huawei P9 Lite | situazione a

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ci sono alcuni punti molto interessanti da toccare in questo periodo per tutti coloro che sono in possesso di unP9. Al contrario di quanto si possa immaginare, infatti, non sono pochi gli utenti ancora oggi legati ad uno smartphone lanciato sul mercato tre anni fa e in grado di conquistare una quota di mercato assai significativa. In particolare, oggi 12 giugno invito tutti i nostri lettori a concentrarsi soprattutto su tre aspetti. Andiamo con ordine, perché in primis occorre analizzare bene la questione relativa ai, sempre più frequenti per coloro che si ritrovano con lo smartphone. Probabile che l’anomalia sia dettata dal cattivo funzionamento dellache utilizzate con il vostroP9. Sostituendola, dovreste mettervi alle spalle un bug di questo tipo, almeno stando alle testimonianze raccolte fino a questo momento. Proprio ...

