Paura a San Basilio | albero crolla in strada già al buio da diverse settimane

Marianna Sandonà massacrata dall’ex - quella telefonata prima di morire : “Ho Paura di lui” : Marianna aveva confidato al telefono a un collega di aver paura dell'ex compagno. Pochi istanti dopo è stata aggredita con un coltello da sub di tipo 'Combat', nella casa di Montegaldella (Vicenza) dall'ex compagno Luigi Segnini. L'uomo, che ha tentato di uccidersi a sua volta, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Venezia. È accusato di omiciidio.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto in Svizzera : Paura a Losanna - Ginevra e in Francia [MAPPE e DATI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito stamattina, alle 10:48, la Svizzera occidentale, al confine con la Francia, con epicentro nel lago di Ginevra, molto vicino a Losanna. Sia a Losanna che a Ginevra la popolazione è scesa in strada impaurita. Al momento non sono segnalati danni. Seguiranno aggiornamenti Quando gli tsunami si verificano nei laghi: i casi storici in Svizzera, Italia e America L'articolo Forte scossa di ...

Inter - Paura per Wanda Nara fuori da San Siro : l'agguato dei tifosi dopo la vittoria con l'Empoli : paura per la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, alla fine di Inter-Sassuolo. La showgirl è scesa in campo con il figlio più grande per salutare l'attaccante Interista, sia per consolarlo dopo il rigore sbagliato, ma anche per festeggiare con lui la faticossima qualificazione in Champions g

Empoli - Andreazzoli : “A San Siro senza Paura. Temo i condizionamenti arbitrali. Sul biscotto in Fiorentina-Genoa…” : Le parole del tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli che ha fiducia nei suoi ragazzi in vista della gara decisiva contro l’Inter: “Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora – ha dichiarato in conferenza stampa -. Potevamo fare qualcosa di più, siamo ancora in crescita. La gara è estremamente importante, si gioca in uno stadio grandissimo, sarà tutto molto difficile ma molto bello, ne abbiamo parlato con ...

Sanità : 2 dottoresse aggredite al San Giovanni di Roma - “abbiamo Paura” : Minacce di morte con un bisturi a due dottoresse impegnate, durante il turno di notte, a salvare un paziente in crisi respiratoria. Ad aggredire le due donne, all’ospedale San Giovanni di Roma domenica notte, un altro paziente, tossicodipendente e con problemi psichiatrici. Convinto – nel suo stato di alterazione – di non essere adeguatamente assistito. Con un epilogo inquietante. L’aggressore, all’arrivo delle ...

Ho l'ansia di uscire e non trovare Alessandro! La Paura di Serena Rutelli : La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli sta vivendo grandi emozioni nella Casa del Grande Fratello, Serena Rutelli si è ritrovata nuovamente in lacrime. Gli effetti della distanza dal fidanzato Alessandro iniziano a farsi sentire. Nel confessionale del Grande Fratello la Rutelli appare molto pensierosa e agitata. “Quando esco spero ci sia. C’ho un’ansia”, Serena dice di volerlo “stringere e riabbracciare”, ma ...

Avevo Paura solo di mia moglie! Il ricordo di Alessandro Cecchi Paone : Ospite di Caterina Balivo nel talk “Vieni da me”, Alessandro Cecchi Paone ha raccontato che quando decise di fare coming out non ebbe paura del giudizio della gente e dei colleghi, ma solo di sua moglie. Temeva l’imprevedibilità della sua reazione davanti a una confessione che avrebbe inevitabilmente segnato il loro matrimonio. “Quando ho detto a mia moglie della mia omosessualità, lei non si è né arrabbiata né niente, ma ovviamente da quel ...

Una nuova scossa sulla sanità lombarda - l'ora della grande Paura leghista : Giancarlo Giorgetti è uno che non parla mai a caso, anche se dice solo una minima parte di ciò che pensa: “Quando la Lega sale nei consensi e nei sondaggi, arrivano sempre delle cose strane per cui bisogna interrompere quel percorso”. Il riferimento, neanche tanto velato, è all’inchiesta lombarda che ha travolto un pezzo di centrodestra e nella quale è indagato il governatore Attilio Fontana. Adesso, ...

San Siro vibra ancora : cadono calcinacci - Paura dei tifosi : SPORTMEDIASET CALCIO San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Lo Sri Lanka e Sant'Antonio da Padova - un legame oltre la Paura : ... di sofferenza e di paura a causa di questi attentati terroristici che hanno scosso l'intera isola dello Sri Lanka e l'opinione pubblica del mondo'. 'Sono stati sicuramente momenti scioccanti per ...

Luciana Castellina e Rossana Rossanda alla Casa Internazionale delle donne : "Salvini? Fa Paura. Zingaretti? Poco energico"" : Zingaretti? “Poco energico, al Pd serve altro”. Salvini? “Sta sdoganando il fascismo, forse non ci rendiamo conto dell’enormità. Mi fa paura”. Il populismo e i 5Stelle: è iniziata la fase calante? “È un fenomeno non solo nostro che potrebbe durare ancora”. Parla con un filo di voce, Rossana Rossanda, quasi a monosillabi. Ma il suo sguardo e i suoi occhi trasmettono la ...

Berlusconi dal San Raffaele : ho avuto Paura ma devo restare in campo - : Il leader di Forza Italia intervistato dal Corriere della Sera dopo l'intervento: "Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura". Lunedì le dimissioni , poi l'impegno per le Europee: "Non ...

Stadio Barcellona - i blaugrana volano in campo ma pensano al futuro : il progetto del nuovo Camp Nou è da Paura [VIDEO] : In Campo sembra essere tornato ai vecchi tempi, come fino a qualche anno fa. Il Barcellona vola e sogna il Triplete: Campionato in saccoccia, finale di Copa del Rey a fine maggio e finale di Champions League molto vicina dopo il 3-0 di ieri al Liverpool. Dopo il 2015, anno dell’ultimo successo in Campo europeo, i blaugrana erano sempre usciti ai quarti di finale. Ora, con un Messi di nuovo protagonista, sono tornati grandi. Ma ...

Tottenham-Ajax - Paura Vertonghen : perde molto sangue ed è costretto a uscire : Il Tottenham perde il difensore Jan Vertonghen sul finire del primo tempo della semifinale di andata di Champions League con l’Ajax che sta conducendo 1-0 grazie alla rete di Van De Beek al 15′. L’episodio è alla mezz’ora: punizione in area per gli inglesi, uscita spericolata del portiere degli olandesi, Onana, e scontro a tre con Alderwereld. I due difensori dei londinesi restano a terra con Vertonghen che ha ...