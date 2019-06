Lukaku strizza l’occhio a Conte | “è il miglior allenatore al mondo”

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il periodo del calciomercato è il periodo dei sogni più sfrenati da parte dei tifosi esta facendo sognare in tanti. L’attaccante dello United giorno dopo giorno si conferma sempre più intenzionato a lasciare l’Inghilterra el’occhio all’Italia come destinazione preferenziale. Il belga non ha nascosto il feeling che lo lega ad Antonionel post partita contro la Scozia È un bene chesia andato all’Inter, per me è ilal mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, so che sarà un’estate lunga e movimentata, devo aspettare cosa deciderà lo United ma ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del contratto che ho con i Red Devils Nei giorni scorsi la Gazzetta aveva parlato di una maxi operazione del Napoli per portarlo alla corte di Ancelotti, un investimento sarebbe ...

