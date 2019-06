agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Qualcosa non tornava in unapubblicata dallo staff di Brunellosu Instagram. Lo stilista si è fatto ritrarre con un gruppo di dirigenti di grosse società tecnologiche americane dopo un incontro in Italia alla fine di maggio nella sua tenuta in Umbria, ma come ha scoperto Buzzfeed lacon l'aggiunta di alcune. L'immagine èpoil 30 maggio dall'account ufficiale dello stilista, e si vedono alcuni volti familiari come l'amministratore delegato di Dropbox Drew Houston, il fondatore di LinkedIn Reid Hoffman e l'ex ad di Twitter Dick Costolo. All'incontro, tenutosi in una tenuta di Solomeo, dove ha sede la sua boutique, è stato presente anche il patron di Amazon Jeff Bezos, che però non è presente nellain questione. ...

Agenzia_Italia : La foto di #Cucinelli con i big del Tech è stata ritoccata per inserire due donne - robydigi : RT @begaia: Una dozzina di ceo della Silicon Valley in Umbria ospiti di Cucinelli. E la foto di gruppo photoshoppata per fingere che ci sia… - arturodicorinto : RT @begaia: Una dozzina di ceo della Silicon Valley in Umbria ospiti di Cucinelli. E la foto di gruppo photoshoppata per fingere che ci sia… -