Il vizio intellettuale francese di piangere sulla giusta causa

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Stenio Solinas «Il solco» di Valérie Manteau usa il dramma dell'armeno Hrant Dink come un esercizio di «impegno a tempo» Il solco, di Valérie Manteau (L'Orma, pagg. 218, euro 16, traduzione di Sabina Terziani) prende il suo titolo dall'omonimo settimanale che Hrant Dink, giornalista earmeno, fondò e diresse fino al suo assassinio, nel 2007, a opera di un diciassettenne nazionalista turco. Fu un delitto che fece clamore, perché avvenne per strada, in pieno giorno, davanti alla sede del suo giornale, a Osmenbey, nel quartieresponda europea di Istanbul, e perché fu una sorta di «delitto annunciato», una sentenza già pronunciata e solo da eseguire, contro «l'armeno insolente», «il nemico dei turchi», più volte finito in carcere e processato, colpevole di voler difendere la memoria tradita del suo popolo, vittima di un genocidio sempre e comunque negato, e ...

