Francesco Monte è un fiume in piena Il lungo post | “Non siamo attori”

Francesco Monte ha usato Giulia? Lui sbotta : "Non devo dire grazie a nessuno" - : Luana Rosato Francesco Monte furioso sui social dopo essere stato accusato di aver usato Giulia Salemi per un po' di visibilità. Lui ha replicato e accusato il web di non usare la testa quando articola certi pensieri Nelle ultime Francesco Monte è stato aspramente attaccato da alcuni utenti della rete che lo hanno accusato di aver usato Giulia Salemi per tornare sotto le luci dei riflettori. La storia tra i due ex concorrenti del GF ...

Chi è Maria José? la nuova sexy fidanzata di Francesco Monte : Si chiama Maria José la super modella che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe conquistato il cuore di Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne, come è noto, si è separato da qualche giorno da Giulia Salemi. La loro relazione, iniziata durante la partecipazione al GF Vip, si è conclusa, ma non è ancora chiaro quali siano stati i motivi della rottura. Fonti vicini alla coppia parlano di una continua indecisione di Monte, poco ...

Francesco Monte e Giulia Salemi dopo l'addio : lui vola a Ibiza - lei in palestra : Come stanno vivendo Francesco Monte e Giulia Salemi questi primi giorni da ex? Guardando i profili Instagram dei due ragazzi, è possibile vedere che lui ha deciso di lasciare l'Italia dopo la fine della sua storia d'amore: la meta scelta dal tarantino, è la gettonatissima Ibiza. L'influencer, invece, sta ricominciando da sé stessa e dalla cura del suo corpo: dopo essere stata tanto tempo a piangere per l'addio pare voluto dal tronista, oggi la ...

