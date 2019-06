Formula 1 | la penalità a Vettel? È la regola che va rivista | non i commissari

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) E’ passato qualche giorno dall’ultimo Gp che ha scatenato polemiche a non finire sulla scelta di penalizzare Sebastiane la sua Ferrari. Ne ho lette e ascoltate di tutti i colori in rete, sulla carta stampata e anche in tv. Più che il fatto accaduto in pista mi stupiscono le reazioni che questo ha scatenato, reazioni a volte al limite dell’ammissibile. Da chi ha detto in diretta tv che la Federazione avrebbe dovuto chiudere un occhio, a chi sempre in tv, qualche giorno dopo, ha dato del frustrato a Emanuele Pirro (uno deigiudicanti in Canada). Piloti che si sono immediatamente lanciati in difesa del tedesco della Rossa, senza pensare che loro, al posto di Lewis Hamilton, difficilmente avrebbero alzato il piede per evitare l’impatto. Giusto, caro Nigel Mansell?1, Gp Canada:primo ma penalizzato. La ...

Eurosport_IT : Anche la Red Bull difende Sebastian Vettel dopo la penalità ricevuta al Gp del Canada ?? ? - SkySportF1 : ?? @LewisHamilton centra il 7° successo in Canada ?? ma è #Vettel a tagliare il traguardo per primo ?… - SkySportF1 : ?? @LewisHamilton vince il #CanadianGP ? ?? Penalità di 5’’ per #Vettel I risultati ? -