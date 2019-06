Farò del male alla tua bimba! Tunisino stupra una 35enne

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Fermato ilnordafricano sul quale pendeva un ordine di cattura dallo scorso aprile. Non accettando il rifiuto di una sua amica, comincia a perseguitarla, fino ad arrivare alle minacce edviolenza sessuale. È stato finalmente arrestato a Bologna ilaccusato di avere commesso violenza sessuale nei confronti di un'italiana di 36 anni. La fuga dello straniero è terminata la scorsa notte, dopo mesi di ricerche.Secondo quanto riferito da “Il Resto del Carlino”, l'episodio incriminato si è verificato il 13 aprile, quando il nordafricano ha minacciato e preso in ostaggio la sua vittima, riuscendo a portarla in un'area isolata ed a violentarla.Un piano che, forse, ilaveva in mente da tempo. Jamal Nasibi, questo il nome dell'imputato, conosceva la sua vittima da almeno 10 anni. Fra lui e la donna era nata un'amicizia, durata fino al momento in cui l'uomo non ha deciso di volere di più. Lo scorso anno, infatti, i due si sono rincontrati dopo diverso tempo (Nabisi era finito diverse volte in carcere), ed ilha cominciato a perseguitare la donna, deciso ad avere una relazione sentimentale con lei. Inutili i tentativi della 36enne di spiegargli che da tempo era impegnata con un altro, dal quale aveva avuto anche una figlia. Nabisi ha continuato ad assillarla, seguendola a casa ed a lavoro, fino a passare alle vere e proprie minacce, rivolte a lei edsua bimba. “Se non vieni con me ti sfregio con l’acido e faccio deltua bambina”. I pesantissimi toni delle intimidazioni hanno quindi spinto la donna a mandare la figlia in Tunisia, terra natìa del compagno.Messa al sicuro la piccola, la 36enne ha tuttavia dovuto continuare a subire le continue minacce del nordafricano. Dopo alcuni primi tentativi di avvicinamento, sempre falliti grazie anchepresenza di altre persone in strada, Nabisi riuscì infine a prendere in trappola la sua preda il 13 di aprile.