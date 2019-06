Facebook | in arrivo un’app che pagherà gli utenti per i loro dati | ma nel rispetto della

Facebook - in arrivo la moneta digitale : come funziona e cosa cambierà per gli utenti : Facebook potrebbe lanciare una propria moneta digitale nel 2020. Se ne parla da tempo, ma ora sembra proprio che il gruppo guidato da Mark Zuckerberg sia vicino al lancio di GlobalCoin, la criptovaluta a cui starebbero lavorando da anni a Menlo Park. Si tratterebbe di uno stablecoin, ossia un tipo di valuta digitale ancorata al dollaro statunitense e in grado quindi di proteggersi meglio dalla volatilità e garantire maggiore sicurezza e ...

Facebook cambia tutto e punta su eventi e gruppi : ecco le novità in arrivo : Facebook vuole abbandonare il news feed per tornare a concentrarsi su amici, gruppi e eventi. Insomma, basta a pagine moleste, link e video indesiderati, l'obiettivo è spostare l'attenzione degli utenti verso la loro sfera privata in quello che è stato indicato da Mark Zuckerberg come il futuro del social network più grande del pianeta. Meno inserzioni pubblicitarie e più contenuti personali che devono far ...

Le 6 novità in arrivo su Facebook - Instagram e Whatsapp : Mark Zuckerberg introduce le novità di Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram alla conferenza F8 (foto Justin Sullivan/Getty Images) Cambiamenti in casa Facebook sono stati annunciati durante la conferenza degli sviluppatori F8, che si è tenuta a San Jose, in California, il 30 aprile e 1 maggio. Ad aprire la conferenza è stato l’amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, illustrando la necessità di creare più spazi privati ...

Novità importanti in arrivo per Facebook Messenger - dall’app desktop alla crittografia (ma non solo) : Facebook Messenger accoglierà diverse Novità nei prossimi mesi, tra le quali compaiono nuove applicazioni per smartphone e PC: andiamo a scoprire tutto ciò che emerge all'apertura della Facebook Developer Conference F8. L'articolo Novità importanti in arrivo per Facebook Messenger, dall’app desktop alla crittografia (ma non solo) proviene da TuttoAndroid.

Maurizio Crozza : "Bufale fresche in arrivo su Facebook" : Un mondo dove una tastiera può scrivere solo la parola 'verità'. Belin che tristezza la realtà. Io col cazzo che mi tolgo dai social. In fondo non è mica necessario rinunciare alla tecnologia, basta ...