Beatrice Valli | Marco Fantini e la piccola Bubi protagonisti di ' Casa Philips'

Beatrice Valli : "Ho avuto due infezioni - ora devo volermi bene" - : Luana Rosato Beatrice Valli, che nel mese di aprile è stata costretta ad un ricovero in ospedale, ha spiegato di aver avuto due grosse infezioni che l'hanno portata a ridefinire gli impegni di lavoro Un mese fa, Beatrice Valli fece preoccupare i fan in seguito ad un ricovero in ospedale del quale non ha mai voluto svelare i motivi, almeno fino a qualche ora fa. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi modella e influencer, ha ...

U&D - Beatrice Valli contro Bella Hadid : 'Ricordiamo che non è naturale' : Beatrice Valli è finita nel mirino delle polemiche per aver espresso un commento su Bella Hadid. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Marco Fantini ha partecipato ad un evento di moda a Los Angeles. Nei giorni scorsi la ragazza ha pubblicato uno scatto che la ritrae vicina alla modella americana. Tra i commenti pubblicati sotto la foto, un utente ha esordito in un modo un po’ infelice: “Devi essere tornata a casa con molti ...

