inmeteo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ore critiche nel lecchese e in particolar modo a, sulla sponda orientale del Lago di Como, dove è in atto un'in seguito all'esondazione del fiume Varrone. Come vi abbiamo...

InMeteo : NEWS: Alluvione a Dervio, centinaia di evacuati. Si teme il cedimento della diga di Premana. - ReteMeteoAmator : #Alluvione a #Dervio con l'esondazione del #Varrone, diversi i danni e si teme il cedimento della #Diga.… - infoitinterno : Lombardia: disastro a Dervio, esondazione del Varrone provoca alluvione -