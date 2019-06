Scoperte nell’ipotalamo le tracce della memoria

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Rappresentazioni diemotiva, o engrammi (cioèdiimmagazzinate nel cervello) come la paura, sono fondamentali per la sopravvivenza: consentono infatti sia agli animali che all'uomo di percepire, valutare e rispondere alle situazioni pericolose in modo appropriato. È opinione corrente che questedisi formino e si preservino in nuclei cerebrali superiori, mentre oggi prende forma l'ipotesi che nella formazionesiano coinvolte anche strutture 'antiche' e altamente conservate nell'evoluzione del cervello, come l'ipotalamo. Lo dimostra lo studio pubblicato su Neuron da un team di ricerca internazionale (che riunisce Spagna, Germania, Francia e Italia) e interdisciplinare guidato dal Prof. Mazahir T. Hasan, membrofondazione scientifica basca Ikerbasque, e a cui ha partecipato tra gli altri Ilaria Bertocchi, ricercatrice del NICO, ...

