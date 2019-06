leggo

(Di martedì 11 giugno 2019) Chesia una delle città più turistiche del mondo, è fuori dubbio: e spesso a farne le spese sono i cittadinini o chi nella Capitale ci vive per studio o lavoro. Quello...

SerglocSergio : Paola Comencini e il conto choc in un bar di Roma: «75 euro, un covo di ladri» - StefanoDRUMSCA : Paola Comencini denuncia il conto choc in un bar di Roma: «75 euro, un covo di ladri» - jackfollasb : Paola Comencini e il conto choc in un bar di Roma: «75 euro, un covo di ladri» -