Hacker attacca i Radiohead | la band lo anticipa e pubblica 18 ore di registrazioni inedite

(Di martedì 11 giugno 2019) Dopo che la scorsa settimana un attaccoche ha violato l’archivio del frontman Thom Yorke, ihanno deciso dire 18 ore di brani inediti. I pirati informatici avevano chiesto un riscatto di 150mila dollari, che laha deciso di non pagare.Registrati durante la lavorazione di OK Computer, l’album che ha dato fama internazionale al gruppo britannico, i braniati - circa 1,8 gigabyte - sono stati messi in vendita su Bancamp con un’offerta di almeno 18 sterline e solo per i prossimi 18 giorni: il ricavato del loro download sarà devoluto daiagli attivisti per il clima Extinction Rebellion.“Non è niente di interessante”, ha commentato il leader del gruppo Thom Yorke. “Se li scaricate potrete dirci se abbiamo fatto bene a non pagare il riscatto”, le parole del chitarrista Jonny ...

