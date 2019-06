Gf | Martina festeggia la vittoria con Daniele | la vincitrice a letto con Dal Moro

Martina Franca - "il lavoro rende liberi" : la frase dei lager per festeggiare il Primo Maggio : Emanuela Carucci Clamoroso errore del Comune che si scusa Primo Maggio choc a Martina Franca, in provincia di Taranto. Il Comune ha rimosso in tutta fretta una decina di manifesti affissi sui muri della cittadina pugliese per celebrare la festa dei lavoratori. Motivo: la frase che l'amministrazione comunale aveva scelto in occasione della ricorrenza. "Il lavoro rende liberi" sembrava un importante (e innocente) richiamo ai principi ...