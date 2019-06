Crescita record della Lega ma i dem hanno più sindaci | la non scelta dei grillini 

Ue : nuovo record debito Italia - niente Crescita e solo parole sulle privatizzazioni : L'Italia ultima in Europa per crescita dell'economia nel 2019, con un deficit che senza aumento dell'Iva arrivera' al 3,5% l'anno prossimo e un debito record nel 2020. Questo il quadro fosco che la Commissione europea dipinge per l'Italia nelle sue previsioni di primavera. Previsioni economiche pubblicate oggi a Bruxelles, secondo le quali, si profila un incremento sostanziale del debito pubblico Italiano, al 133,7% del Pil nel 2019, e al 135,2% ...

Spagna - dietro la Crescita record ci sono esplosione del debito e salari bassi che aumentano la competitività : La Spagna che si è presentata alle elezioni di oggi è un Paese economicamente in buona salute. Ma sono evidenti le cicatrici delle ferite, gravi, inferte dalla lunga crisi iniziata nel 2008 e finita, a tutti gli effetti, soltanto nel 2017. Bassa produttività, bassi stipendi, povertà diffusa e disoccupazione elevata e volatile, oltre alle diseguaglianze crescenti, restano problemi irrisolti. La ritrovata competitività del paese è stata per ora ...

Huawei fa registrare un fatturato da record nel primo trimestre - con spedizione in Crescita del 50% : Il primo trimestre di Huawei si è chiuso con un fatturato da record, in crescita del 39%, mentre le spedizioni di smartphone sono cresciute del 50%. L'articolo Huawei fa registrare un fatturato da record nel primo trimestre, con spedizione in crescita del 50% proviene da TuttoAndroid.

Fiumicino - Adr : Crescita passeggeri record nel primo trimestre : Roma, 17 apr., askanews, - Il 2019 inizia sotto i migliori auspici per l'aeroporto di Roma-Fiumicino. Confermando il trend positivo del 2018, chiuso con 43 milioni di passeggeri,, il primo trimestre ...