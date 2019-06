XBOX Project Scarlett | caratteristiche e data della prossima generazione

hynerd

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sul palco dell’E3 2019 Phil Spancer annuncia ufficialmente l’arrivoconsole di casa Microsoft. Il direttore dici spiega come i team sviluppano giochi e console proprio con un unico obiettivo: il gaming!è il proseguo iniziato conOne X, cioè una console ideata appositamente per giocare e non per diventare un hub interattivo. Il team che ha realizzato la nuova console è lo stesso che ha creatoOne,Live, … L'articolodi Domenico Montesanto proviene da Hynerd.it.

