Ruby ter | spunta l' audio di Marysthell Polanco del 2014 | «Non voglio soldi | voglio

Ruby ter - Marysthell Polanco : “Non voglio soldi - non voglio case - voglio patteggiare e pulirmi” : “Non voglio soldi, non voglio case, voglio patteggiare e pulirmi”. Così diceva già nel 2014 Marysthell Polanco, una delle ospiti alle serate di Arcore di Silvio Berlusconi e tra gli imputati per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nel Ruby ter assieme all’ex premier. Emerge da un audio depositato nei sei faldoni di atti del processo. Audio in cui l’ex showgirl, che ha già detto che ora dirà la “verità” in ...

Ruby ter - rinviato il processo a Roma per Berlusconi e Apicella : accolta l’istanza di legittimo impedimento per elezioni : rinviato al prossimo 12 dicembre il processo a Roma che vede come imputati Silvio Berlusconi e Mariano Apicella per la presunta corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante napoletano riferita alle feste organizzate ad Arcore. L’accusa, nel filone giunto nella Capitale per competenza da Milano dell’indagine Ruby Ter, è di corruzione per l’ex premier mentre Apicella deve rispondere di corruzione e falsa testimonianza. I giudici ...

Ruby ter : i pm sulle tracce di soldi versati da Berlusconi a Karima El Mahroug : I documenti depositati dalla Procura proverebbero che il denaro sarebbe arrivato su un conto in Messico intestato all'ex compagno della ragazza

Ruby ter - processo sospeso per elezioni europee : Le elezioni europee bloccano il processo Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano accogliendo la richiesta dell'avvocato Federico Cecconi, uno dei difensori di Silvio Berlusconi, di rinviare il procedimento a una data successiva a quella di domenica 26 maggio. "Le liste elettorali saranno depositate nei prossimi giorni ma Berlusconi ha già formalizzato la sua decisione e sarà capolista in diverse circoscrizioni elettorali", ha ...

Processo Ruby ter - Polanco : dirò la verità sulle cene di Arcore - sono cambiata : ... allora accusa nel procedimento, 'solo per fare ridere' e che nell'abitazione di Berlusconi andavano in scena spettacoli di burlesque. Maristhell Polanco ha introdotto l'argomento del suo possibile ...