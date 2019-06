Pensioni | Prodi | Quota 100 fa spendere sempre di più

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’ex presidente del Consiglio Romanocritica le scelte del Governo in materia economica e in particolare sulla riforma delledopo i richiami di Bruxelles sull’andamento dei conti pubblici italiani. Molto costosa, anche secondo l’ex premier, la soluzione del prepensionamento con100 che consente di accedere al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di contributi. Di tutt’altro avviso ovviamente il governo gialloverde che adesso promette anche, attraverso il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, la41, molto attesa in particolare dai cosiddetti lavoratori precoci, che hanno iniziato a lavorare in giovanissima età.100,: 'Non hanno messo in conto il costosissimo finanziamento' “La situazione economica - ha detto l’economista bolognese intervenuto ieri a Bologna alla Repubblica delle Idee - è veramente al di là di ogni ...

l_talamonti : @elvise1657 @luigipellicioli @bravimabasta Per la verità la 14^ per le pensioni minime la introdusse il governo… - Maraisandor2 : RT @elvise1657: @luigipellicioli @bravimabasta Penso si riferisca alle unioni civili, aumento 14esima x pensioni basse, 80€ ecc. Mai rubare… - PinascoDanilo : RT @elvise1657: @luigipellicioli @bravimabasta Penso si riferisca alle unioni civili, aumento 14esima x pensioni basse, 80€ ecc. Mai rubare… -