E3 2019 | Doom Eternal si mostra in una serie di cruenti video di gameplay | l' iconico FPS

(Di lunedì 10 giugno 2019) La conferenza di Bethesda sta continuando ed in questi ultimi minuti è stato presentato il tanto attesodivi metterà nei panni delSlayer, che avrà il compito di fare a pezzi demoni vecchi e nuovi con armi potentissime in mondi incredibili e mai visti prima. Il titolo promette velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona.Il nuovo titolo di Bethesda uscirà a partire dal 22 novembre: chi preordinerà una copia riceverà la skin Doot Revenant da utilizzare nella nuova modalità multigiocatore chiamata Battlemode, il livello Master della Base dei seguaci e la skin arma "Flashback" per il fucile a pompa.Leggi altro...

