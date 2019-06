Donna ammazzata a coltellate davanti alla bimba di 10 anni

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Giovanna Stella Il femminicidio è avvenuto a Cisterna di Latina. La minore è sotto choc. I carabinieri interrogano il marito della vittima Tragedia a Cisterna di Latina. In una abitazione nella zona residenziale del quartiere San Valentino è stato trovato il corpo senza vita di unadi 36. Ad ucciderla - secondo le primissime informazioni - sarebbe stato il compagno con un'arma da taglio. Gli agenti avrebbero trovato sul luogo dell'omicidio la figlia di diecidella vittima. Laè sotto choc dicono carabinieri e sanitari del 118. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina intervenuti nell’abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Stando a quanto scrive ilMessaggero, i vicini alle 9 di questa mattina hanno visto l'auto medica del 118villetta. Nella casa sono entrati alcuni parenti della signora. La...

