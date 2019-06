Agrigento | minacce di morte e un proiettile al procuratore Patronaggio Solidarietà anche

A Luigi Patronaggio - procuratore di Agrigento - una busta con proiettile e minacce : Un proiettile con minacce di morte per il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e per i suoi tre figli sono arrivate in Procura ad Agrigento.Sulla scrivania del procuratore capo è arrivata una busta regolarmente affrancata, all’interno della quale vi era il proiettile. Le indagini saranno coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.