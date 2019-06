Rapina in casa Morata! Paura per la moglie e per i suoi figli

(Di domenica 9 giugno 2019) Notte diper la famiglia del calciatore dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata. Per fortuna stanno tutti bene. Mentre l'attaccante dell'Atletico Madrid era impegnato con la Spagna nel match contro le Isole Faroer per le qualificazioni europee del 2020, secondo quanto riportato da Sportmediaset, un gruppo di delinquenti è entrato nella residenza della coppia a Madrid. Alice era inda sola con i gemellini. La banda era armata e ha agito rapidamente portando via oggetti di valore e ricordi della coppia. Per fortuna non c'è stata alcuna violenza. Immediatamente, sono state allertate le forze dell'ordine che sono giunte sul posto.Ormai, sembra essere diventata una moda quella dire i calciatori quando sono impegnati in campo. Questa volta, però, gli attimi sono stati di autentico terrore, perché lanon era vuota e c'era una ragazza con due bimbi piccolissimi. La polizia, prontamente allertata, è arrivata aMorata in tempi rapidi, ma i malfattori erano già scappati con il bottino.