oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Il 39esimo capitolo della saga trae Rafael Nadal, che ieri ha vinto in tre set la semifinale del Roland Garros 2019 sullo svizzero, è stata anche l’occasione per un mito delcomeper analizzare i due fuoriclasse, il loro rapporto di forza ed i loro incredibili. Come sempre il 60enne exta nato a Wiesbaden in Germania, ma newyorkese da sempre, non ha usato mezze misure per compiere le sue analisi. “Penso cheabbia centrato risultati piùrispetto allo spagnolo – esordisce in questo modo il tre volte vincitore di Wimbledon nel corso di una intervista a ESPN riportata dal sitoWorldItalia.com – Vincere 20 titoli dello Slam è qualcosa di pazzesco, come giocare ad altissimi livelli come sta facendoda tanti anni è letteralmente incredibile. Non solo, ha ottenuto grandi risultati in ...

OA_Sport : #Tennis, John #McEnroe: “I record di Roger #Federer sono più impressionanti di quelli di Rafa #Nadal” - Eurosport_IT : 'Polemica tra #Thiem e #Williams? Tutta colpa dell'organizzazione... ...e dei giornalisti' ???????? Parola del Commi… - DenisMedri : John McEnroe, illustrazione tratta da 'Campioni del Tennis di ieri e di Oggi' edito da Edizioni EL -