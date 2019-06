Taranto | Emiliano allo scontro col governo | Vuole una città in cui si producono

repubblica

(Di sabato 8 giugno 2019) Il governatore attacca anche i nuovi propietari dell'Ilva dopo l'annuncio della cassa integrazione per 1.400 dipendenti: "Lo avevamo detto che l'acquisto da parte di ArcelorMittal rischiava di essere una semplice acquisizione di quote"

