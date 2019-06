LIVE Barty-Vondrousova 6-1 4-3 | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | equilibrio nel

LIVE Barty-Vondrousova 6-1 3-2 - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : equilibrio nel secondo parziale con un break di distacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima palla corta di Barty. 3-2 Game rapido per la ceca. 30-0 Disastro Barty che sbaglia un calcio di rigore sotto rete. 15-0 Vondrousova muove Barty: vincente della ceca. 3-1 Barty che non trema al servizio. 40-15 Bel passante di diritto della Vondrousova con Barty sotto rete. 30-0 Diritto profondo e chiusura a rete. 15-0 Ottima prima dell’australiana. 2-1 Tiene il servizio la ...

LIVE Barty-Vondrousova 6-1 2-1 - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : dominio dell’aussie che ottiene il break nel secondo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima prima dell’australiana. 2-1 Tiene il servizio la ceca che resta nel match. AD-40 Vondrousova trova la traiettoria esterna della ceca. 40-40 Prima pesante della ceca. 40-AD Barty impone il ritmo: altra palla break. 40-40 Brutto errore della ceca che non trova soluzioni: non riesce a stare calma. AD-40 Smorzata in rete dell’australiana. 40-40 ACE VONDROUSOVA! 30-40 ...

LIVE Barty-Vondrousova 6-1 1-0 - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : dominio dell’aussie che ottiene il break nel secondo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Volée bassa magistrale di Barty! 40-40 Rovescio in rete dell’australiana. AD-40 Prima slice ad uscire. 40-40 Bravissima Vondrousova che prima chiama a rete Barty e poi piazza il lob preciso sulla riga. 40-15 Due game point di Barty che controlla senza problemi. 30-15 Palla corta deliziosa di Barty su cui ci arriva Vondrousova ma non riesce a chiudere con lo smash. 15-15 Smorzata ...

LIVE Barty-Vondrousova 6-1 - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : dominio dell’aussie dopo mezz’ora! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 PRIMO SET BARTY! 40-30 Risposta della disperazione di diritto della ceca. 40-15 Smash e doppio set point! 30-15 Vondrousova non intercetta il servizio: vincente centrale. 15-15 Terzo ace dell’australiana. 0-15 Prende coraggio la ceca che gioca in maniera offensiva. 5-1 BREAK BARTY! L’aussie può servire per il match. 40-AD Passante Barty agevolato dal nastro. 40-40 Smorzata ...

LIVE Barty-Vondrousova 3-0 - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : break immediato dell’australiana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Varia continuamente il ritmo Barty: serie di back e chiusura a rete. 15-30 Brutta risposta della ceca: lungo. 0-30 Con coraggio Vondrousova prova a trovare vincenti. 4-0 Doppio break di Barty! 40-AD Terza palla break: Barty solida da fondo campo. 40-40 Altra palla annullata: palla corta complicata da raggiungere. 40-AD Serie di back di Barty che impone il ritmo. 40-40 In mezzo al campo, ...

LIVE Barty-Vondrousova 1-0 - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : chi sarà la nuova Regina? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Perde il controllo della risposta Vondrousova. 2-0 BREAK BARTY! Pressione per la ceca. 30-40 Fuori il diritto in diagonale. 15-40 Due palle break: altro doppio errore al servizio. 15-30 Prestazione solida della ceca dalla riga di fondo. 0-30 Doppio fallo della ceca. 0-15 In rete il diritto di Vondrousova. 1-0 Servizio e chiusura a rete: 1-0. 40-15 Ace Barty! 30-0 Ancora schema ...

LIVE Barty-Vondrousova 0-0 - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : chi sarà la nuova Regina? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Parte il riscaldamento. 16.25 Entrano in campo le due protagoniste! 16.23 Manca sempre meno all’inizio del match! Si attende solo l’ingresso in campo delle due tenniste. 16.20 Per Vondrousova si è trattato di un exploit stile Jelena Ostapenko o riuscirà a dare seguito alle vittorie? 16.18 Barty ha dovuto superare un tabellone meno agevole: oltre Sofia Kenin e Madison Keys, la ...

LIVE Barty-Vondrousova 0-0 - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : finalmente si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 La tennista 23enne ha vinto in carriera gli US Open di doppio nel 2018: la scalata dalla posizione #653, è proseguita parallelamente alla conquista di tutte le finali Slam della disciplina. 16.10 Se Barty dovesse vincere oggi, dopo il successo di Miami, da numero 8 al mondo, diventerebbe #2 al mondo: per la ceca, invece, al momento best ranking alla posizione #16. 16.09 Si tratta del ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic e Thiem in semifinale - battuti Zverev e Khachanov. Tra le donne passano Anisimova e Barty : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic avanti 7-5 6-2 su Zverev - Thiem batte Khachanov 6-2 6-4 6-2. Al femminile Anisimova e Barty in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic avanti 7-5 6-2 su Zverev - Thiem 6-2 6-4 su Khachanov. Al femminile Anisimova e Barty in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic vince il primo set 7-5 su Zverev - Thiem 6-2 6-4 su Khachanov. Al femminile Anisimova e Barty in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic vince il primo set 7-5 su Zverev - Thiem 6-2 su Khachanov. Al femminile Anisimova e Barty in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic-Zverev 5-5 con il tedesco che ha servito per il set - Thiem 6-2 su Khachanov. Al femminile Anisimova e Barty in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...