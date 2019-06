Gf | esplode la passione fra Francesca De André e Gennaro Lillio Notte di fuoco

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Anna RossiDesi lascia andare. Nellalacon "l'amico"Giorgio Tambellini sembra essere soltanto un lontano ricordo perDe. La concorrente del Gf, infatti, si è lasciata andare. Non resiste più al bel napoletanoe fra i due laè letteralmente alle stelle. I due si baciano di giorni, die davanti agli altri inquilini della Casa. Insomma, non si nascondono più e stanno vivendo la loro storia come meglio credono. Salvo, poi, pentimenti di, lettere al suo ex e qualche sfuriata (e parolaccia) di troppo. Ma è durante lache laè incontenibile. I due, infatti, qualche ora fa sono stati un fiume in piena: una veradi. Baci, abbracci, coccole e qualche posizione equivocabile. Tutto sotto l'occhio vigile del Gf che non può far altro che riprendere tutto nei ...

antonino365 : RT @antonino365: Ti sento mentre urli al tuo cuore di non confondere il sesso con l’amore, dove la carne brucia e il desiderio esplode non… - antonino365 : RT @antonino365: Troppo sentimento prende fuoco in un momento, non c’è una spiegazione a una scintilla che esplode di passione in un deside… - antonino365 : RT @antonino365: Sospiri d’amore ansima il tuo cuore, mentre accarezzi e assapori il frutto della passione, la voglia di desiderio esplode… -