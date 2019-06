Dal 2020 la Stazione Spaziale Internazionale aprirà ai privati

I semafori intelligenti esistono e a Vienna si stanno preparando ad usarli Dal 2020 : Il conto alla rovescia è partito e questa volta comincia dall’Europa, e precisamente da Vienna, in Austria. È questa infatti la città che dal 2020 sarà dotata di semafori intelligenti, progettati dalla società tecnologica Günther Pincher....Continua a leggere

La Nasa apre al turismo nella Stazione Spaziale Dal 2020 : 35mila dollari a notte : I prezzi sono veramente 'astronomici': la Nasa, National Aeronautics and Space Administration, l'ente Spaziale statunitense, apre al turismo stellare. Ieri, l'annuncio a sorpresa: a breve, sarà possibile andare nello spazio anche senza essere astronauti, in qualità di privati cittadini. Dal 2020, infatti, la Stazione Spaziale Internazionale orbitante intorno alla Terra a 'soli' 450 chilometri d'altezza, sarà aperta ai visitatori, ma non c'è il ...

Qualificazioni Euro2020 – Il ct del Montenegro si rifiuta di sedere in panchina per motivi… politici : licenziato Dalla Federcalcio : Il ct del Montenegro boicotta la gara contro il Kosovo: licenziato dalla Federcalcio Un episodio davvero insolito è avvenuto a margine della sfida tra Montenegro e Kosovo, valida per le Qualificazioni agli Europei 2020: l’allenatore serbo Tumbakovic si è rifiutato di sedere in panchina per ragioni politiche. Sembra infatti che la decisione del 66enne sia legata al fatto che la Serbia non riconosce il Kosovo come stato autonomo. La ...

Dal 2020 potrai andare sulla Stazione Spaziale Internazionale : La NASA ha annunciato che a partire dal 2020 la Stazione Spaziale Internazionale sarà aperta al pubblico e alle aziende, consentendo a tutte le realtà commerciali di sfruttare la ISS non solamente per la ricerca - come consentito fino ad oggi - ma anche per il turismo Spaziale. Per quanto riguarda le merci, un trasporto cargo verso lo spazio costerà un minimo di 3.000 dollari al chilogrammo, la distruzione delle merci richiederà altri 3.000 ...

Spazio - rivoluzione Dal 2020 : la Nasa aprirà la Stazione Spaziale (Iss) ai turisti : La Nasa ha annunciato che consentirà’ ai turisti e alle imprese dello Spazio di utilizzare la Stazione Spaziale internazionale (Iss) dal 2020. “La Nasa apre la Stazione Spaziale Internazionale a opportunità commerciali“, ha affermato Jeff DeWitt, direttore finanziario dell’agenzia Spaziale americana. “La Nasa consentirà fino a due brevi missioni di astronauti privati all’anno”, ha spiegato Robyn Gatens, ...

Ue : Dal 2020 saranno obbligatorie le calorie sulle etichette dei superalcolici : L'accordo è stato siglato fra l'Unione europea e Spirits Europe. Dovranno essere indicati anche gli ingredienti della bevanda

Tennis - Dal 2020 la Fed Cup avrà lo stesso format della Coppa Davis : ecco le novità : A partire dall’edizione 2020, cambierà il format della Fed Cup: il torneo per nazionali femminili seguirà la trasformazione della Coppa Davis In una conferenza stampa tenuta negli ultimi giorni, l’ITF ha comunicato un’importante notizia riguardante la Federation Cup. Il torneo per nazionali femminili cambierà format a partire dal prossimo anno. Dal 2020 infatti, la Fed Cup verrà rivoluzionata sulla base dei cambiamenti che sono stati ...

Pina Bausch - Dal 2020 l’archivio della coreografa tedesca sarà disponibile online : Nel 2020 l'archivio che contiene l'opera della coreografa Pina Bausch sarà disponibile online come disposto dalla fondazione omonima. Tra i materiali saranno presenti 9mila video e più di 200mila tra foto e documenti inediti. La grande ballerina tedesca è ricordata soprattutto per aver fondato il Tanztheater Wuppertal, un corpo di ballo che coniugava danza e teatro.

Percorso Giro d’Italia 2020 : le 21 tappe della prossima edizione. Anticipazioni e indiscrezioni : partenza Dall’Ungheria - torna lo Zoncolan? : Il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso e come sempre dopo tre settimane di gara ci troviamo un po’ spaesati quando la carovana non riparte. Ieri Richard Carapaz è stato incoronato sul palco di Verona, ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine e ha regalato un’impresa indimenticabile a tutto l’Ecuador: il 26enne della Movistar si è imposto meritatamente davanti a Vincenzo Nibali e a Primoz Roglic. La Corsa Rosa ha ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : programma - orari e tv delle partite Dal 7 al 11 giugno. Il calendario completo : La stagione calcistica volge al termine e resta soltanto un ultimo grande appuntamento prima della lunga interruzione estiva. Si giocheranno tra venerdì 7 giugno e martedì 11 giugno la terza e la quarta giornata della fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2020. Il regolamento ha suddiviso le varie squadre in dieci gironi (A-J) al termine dei quali soltanto le prime due conquisteranno l’accesso alla prossima rassegna continentale. La ...

Motori – Mercedes GLA 2020 : le foto spia non lasciano più niente all’immaginazione - in cosa si differenzia Dalla GLB?? [GALLERY] : La nuova generazione di Mercedes GLA sembra essere in dirittura d’arrivo. Vediamo, grazie a queste foto spia, cosa è cambiato e in cosa si differenzia dalla GLB dalla recente Classe A, lanciata sul mercato da Mercedes da circa un anno, sono destinati a nascere diversi modelli di auto necessari a coprire diversi segmenti di mercato. Dopo la CLA, sarebbe infatti lecito aspettarsi la presentazione di Mercedes GLA ma i tedeschi della ...

Concorso scuola - ok del ministero : arriva il bando di assunzione per 17mila maestre Dal 2020 : Con il via libera del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è in arrivo il bando per l'assunzione di 17mila nuovi maestri e maestre della scuola primaria e d'infanzia. Inoltre la stessa ministra ha autorizzato anche i nuovi contratti dei presidi, con un aumento di stipendio di 160 euro al mese.

Whatsapp - arriva la pubblicità in chat Dal 2020 : Nel 2020 arriverà la pubblicità su Whatsapp. Lo sapevamo da tempo, ma ora è Facebook ad aver ufficializzato la notizia nel corso del Facebook Marketing Summit 2019 di Rotterdam, nel quale un portavoce di Menlo Park ha ammesso l'arrivo delle inserzioni a pagamento per gli utenti dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo all'inizio del prossimo anno. Dunque, a cinque anni dall’acquisizione di ...

Su Whatsapp Dal 2020 arriva la pubblicità : La notizia dell’arrivo delle pubblicità su Whatsapp, novità già attesa per l’inizio del 2019, sembrerebbe ora confermata per il 2020. L’annuncio ufficiale sarebbe arrivato durante il Facebook Marketing Summit 2019 di Rotterdam, nel quale un portavoce della piattaforma social ha confermato che dall’anno prossimo gli utenti del servizio di messaggistica più scaricato al mondo troveranno la pubblicità all’interno della visualizzazione dello ...