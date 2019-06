Si scrive NOS4A2 si legge Nosferatu | ma si perde in uno scialbo risultato senz' anima

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) Probabilmente lo spettatore farà più fatica a comprendere il titolo della nuova serie che gli è spuntata oggi, 7 giugno, nel catalogo Amazon Prime Video, che a decidere di continuare a vederla.dare, nome che non ha bisogno di presentazioni, è l'adattamento realizzato da AMC del romanzo di Joe Hill. Il titolo rimanda alla targa del mefistofelico protagonista Charlie Manx, interpretato da Zachary Quinto, spesso coperto da una spessa maschera per invecchiarlo da essere irriconoscibile, proprietario di Chirstmasland, un luogo dove è "sempre Natale". Il vampiro Manx raccoglie il proprio spirito vitale dalla gioia dei bambini che rapisce per tutto il paese, agendo in modo indisturbato attraverso degli aiutanti.Sisi, ma siin unopubblicato su TVBlog.it 07 giugno 2019 06:07.

