Sesso Siete una coppia bene assortita a letto? Ecco il test

(Di venerdì 7 giugno 2019) Avere una vita sessuale attiva ed eccitante con il proprio partner è una sfida quotidiana, lo sappiamo. A volte, però, si commettono errori di cui non ci accorgiamo, perché fanno parte del nostro carattere e tendiamo a sottovalutarli. E’ giusto, intanto, fare una premessa importante: la qualità della vita sessuale è strettamente connessa alla qualità del rapporto che si ha col partner. Ciò significa che, se desiderate tenere viva la passione, dovreste prima dedicare più tempo a migliorare il vostro rapporto di. In seconda battuta, ma non meno importante, la routine: nelè il nemico numero della passione. Per questo mai dimenticarsi di variare e sperimentare più possibile. Terzo elemento, il più importante, il dialogo: dicono gli esperti che la passione non può durare se non c'è comunicazione, ...

