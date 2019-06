Napoli – Nessuna fretta per De Laurentiis | “siamo l’unico club senza rivoluzioni interne

Insigne resta a Napoli - nessuna offerta per lui : Insigne sembra destinato a restare a Napoli, non perché ha convinto Ancelotti, ma perché non ci sono offerte di rilievo come rivela la Gazzetta dello Sport. Si è parlato di Manchester e di un possibile scambio con Icardi, ma la verità è che il presidente ha valutato Insigne 100 milioni, una cifra è molto al di sopra di ciò che Lorenzo ha dimostrato sul campo in questa stagione. Una stagione in cui l’attaccante non ha dato prova di ...

Lotito a KissKiss nessuna chiamata dal Napoli per Correa : Due dichiarazioni fondamentali, quelle raccolte a Radio Kiss Kiss, dal presidente della Lazio Lotito. La prima sull’allenatore della formazione romana, Simone Inzaghi, che le notizie di mercato vorrebbero in lizza per il posto sulla panchina della Juventus, subito dietro a Maurizio Sarri. Il presidente smentisce ogni insinuazione con fermezza “Simone Inzaghi alla Juve? Non mi hanno mai chiamato, è il nostro allenatore“. Chiarita ...

Lazzari-Napoli - Colombarini : “Pronto per una grande squadra - può fare al caso degli azzurri. Nessuna squadra in vantaggio…” : Calciomercato – Napoli-Lazzarri, le dichiarazioni del patron Colombarini Simone Colombarini, presidente della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Lazzari è cresciuto tanto sia nella fase difensiva che tecnicamente. Oggi è pronto per una grande squadra, anche se a noi dispiace privarci di lui. Non possiamo permetterci di fermargli la carriera. Nel Napoli potrebbe dare tanto. Il Napoli ha manifestato il suo ...