La catena dei rifiuti e delle assurdità

Elisa Isoardi - la foto in costume scatena le critiche dei fan : «Mettiti subito a dieta» : Elisa Isoardi vittima di pesanti critiche sul suo aspetto fisico dopo aver pubblicato su Instagram una foto in costume da bagno mentre si gode la giornata al mare con un'amica. Modelle...

Ballando con le stelle - dopo la scenata di gelosia di Stefano Oradei - Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si scatenano in semifinale con una samba : dopo i gossip su un presunto flirt e la conseguente scenata di gelosia di Stefano Oradei, Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si sono scatenati in pista a ritmo di samba, sulle note di “Welcome to the Jungle“. Il triangolo tra la coppia di ballerini e l’ex calciatore sta tenendo banco a Ballando con le stelle e dopo la richiesta di scuse pubbliche fatta dalla padrona di casa Milly Carlucci a Oradei per le sue scenate di gelosia nei ...

Playoff NBA – Drake scatenato per i suoi Raptors - il coach dei Bucks protesta : “non c’è posto per lui sul parquet” : Drake fa quello che vuole sul parquet dei Raptors e il suo comportamento infastidisce i Bucks: coach Budenholzer non le manda a dire Dopo le due vittorie in casa, i Bucks si sono ritrovati a subire due sconfitte nelle trasferte di Toronto. Il pubblico canadese ha reso la Scotiabank Arena un vero e proprio inferno, provando in ogni modo a fermare Giannis Antetokounmpo e compagni. Il grande protagonista delle gare casalinghe dei Raptors è ...

Ballando con le Stelle - l’intesa tra Osvaldo e Veera Kinnunen scatena i gossip. E il suo fidanzato Stefano Oradei fa una scenata di gelosia : Anche quest’anno nel dietro le quinti di Ballando con le Stelle si vocifera di un flirt tra una delle coppie in gara. Di chi si tratta? Di Osvaldo e Veera Kinnunen. Secondo quanto scrive Alberto Dandolo su Oggi infatti, tra il 33enne italo-argentino ex calciatore di Roma, Juve e Inter e la sua insegnante di ballo ci sarebbe “un grande feeling. Sarà solo professionale?”, domanda malizioso. E pare che nei corridoi del dance-show ...

Ballando con le stelle 2019 : l'intesa tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen scatena la gelosia di Stefano Oradei? : Oggi, martedì 21 maggio 2019, a 'Storie Italiane', su Rai1, si è discusso, a lungo, sulla speciale intesa tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (nata sulla pista di 'Ballando con le stelle') che avrebbe suscitato la gelosia di Stefano Oradei. Ballando con le stelle, semifinale doppia in onda venerdì 24 e sabato 25 maggio prosegui la letturaBallando con le stelle 2019: l'intesa tra Dani Osvaldo ...

Se persino un bacio (finto) scatena la rabbia dei gay : Massimo M. Veronese Un bacio senza un abbraccio, dice un antico proverbio cinese è come un fiore senza profumo. Pensa addirittura se chi baci non esiste. Sembrava una genialata tecnologica quella che Calvin Klein si era inventato per la nuova campagna «My Calvins», l'amore a distanza, i baci che attraversano la materia, il reale che limona con il virtuale. Con la scusa di essere sempre un passo avanti il tempo la moda, regno di ...

La paralizzante catena dei dazi : Il 20 per cento del prodotto interno lordo dell’Unione europea è generato dalle esportazioni verso paesi extracomunitari. Questo dato è un segnale di forza e allo stesso tempo di debolezza per l’Unione, che è sì la prima potenza commerciale del mondo (i suoi scambi con l’esterno rappresentano il 15

Ballando con le stelle - il boogie scatenato di suor Cristina con gli Oradei sulle note di Don’t stop me now : suor Cristina ancora protagonista della serata di RaiUno, ha stupito con effetti speciali Ballando con Stefano Oradei, Giulia e Jessica uno scatenatissimo boogie sulle note di Don’t stop me now dei Queen L'articolo Ballando con le stelle, il boogie scatenato di suor Cristina con gli Oradei sulle note di Don’t stop me now proviene da Il Fatto Quotidiano.

Federica Pellegrini nuda sotto la doccia : il segno del costume scatena le fantasie dei fan [GALLERY] : Federica Pellegrini super sexy su Instagram: la nuotatrice azzurra infiamma la fantasia dei fan con uno scatto hot dopo la doccia Federica Pellegrini ha dato una svolta decisamente hot al suo profilo Instagram. La nuotatrice azzurra è finita al centro di alcune critiche nei giorni scorsi, a causa di qualche foto nel quale mette in bella mostra il lato B che, per alcuni follower, sarebbero utili solo ad ‘elemosinare like‘. La ...

Anna Tatangelo - la foto nuda in sauna per smaltire il pranzo di Pasqua scatena la fantasia dei fan : Anna Tatangelo torna a stregare i fan con una foto che non lascia spazio all’immaginazione. Su Leggo.it le ultime novità. La compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto bollente che la vede ritratta nuda, coperta solo da un piccolo asciugamano. «Dopo Pasqua», cinguetta maliziosa Anna e i commenti dei fan in delirio non si fanno attendere. «Come fa a stare su l’asciugamano?», scrive un fan, ...

Zagaria - il boss dei Casalesi 'scatenato' in carcere : cella distrutta - minacce agli agenti : MILANO - , il boss dei 'scatenato' in : cella distrutta, minacce agli agenti. Ha distrutto la cella. Telecamere e finestre rotte. minacce al direttore e agli agenti della polizia penitenziaria del ...

Juventus-Ajax - dopo la sconfitta dei bianconeri sui social si scatena l’ironia : “Diamogli la Champions di cittadinanza” : Un copione già visto per i tifosi juventini che anche quest’anno hanno dovuto salutare la Champions League ai quarti di finale, sconfitti in casa allo Juventus Stadium di Torino dall’Aijax. I bianconeri sono stati eliminati dagli olandesi per 2-1, dopo l’1-1 della partita di andata giocata in Olanda. La debacle della squadra trainata da Cristiano Ronaldo ha scatenato una serie di prevedibili sfottò, soprattutto sui social, dove ...

Ronaldo - Cristiano Jr scatenato a Madeira con la Juve Under 9 : 12 gol : Tale padre, tale figlio. O almeno queste sono le premesse. Cristianinho, figlio di Cristiano Ronaldo, è stata la grande attrazione del primo giorno dell'International Maritimo Centenary Tournament, ...