Charles Leclerc | F1 | GP Canada 2019 | “La macchina si è comportata meglio nelle FP2 | ma le

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere. LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLE FP2 DEL GP DEL ...

F1 - Risultato FP1 GP Canada 2019 : la Mercedes vola anche a Montreal - Charles Leclerc terzo a quasi un secondo : Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP del Canada 2019 di F1, registrando un tempo di 1:12.767 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, unico capace di restare vicino ai suoi tempi; questo uno-due Mercedes, stando al cronometro, è davvero preoccupante ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni. In terza posizione si è piazzato il pilota della Ferrari Charles Leclerc, staccato con stessa mescola ...

Charles Leclerc F1 - GP Canada 2019 : “Dobbiamo lavorare per mettere assieme un weekend senza errori - sfruttando il potenziale della macchina” : Dopo due settimane di stop è arrivato il momento di scendere in pista per il Gran Premio del Canada 2019, settima prova stagionale del Mondiale di Formula 1. Uno dei protagonisti più attesi del weekend di Montreal è sicuramente Charles Leclerc, reduce da una gara di casa da incubo in quel di Montecarlo e dunque estremamente motivato per andare a caccia della prima vittoria in carriera nella massima serie automobilistica al Mondo. Il pilota ...

F1 - Charles Leclerc : “Voglio puntare in alto a Montreal. La pista è molto interessante” : La Ferrari si proietta al prossimo round in Canada, settimo del calendario iridato di F1 2019, con la voglia di invertire il trend, o quantomeno di provarci. Il dominio della Mercedes sta assumendo delle proporzioni importanti. Le sei vittorie in altrettanti GP disputati fino ad ora parlano chiaro. La speranza dei tifosi della Rossa è che, su un circuito particolare come quello dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, la storia possa essere ...

VIDEO Charles Leclerc al Mugello : “Impressionante l’ambiente e la passione che c’è qui - è la mia prima volta a vedere la MotoGP” : Tra i numerosissimi ospiti che sono accorsi per lo spettacolo del GP d’Italia al Mugello c’è stato anche il pilota di F1 della Ferrari Charles Leclerc, che dopo il disastroso weekend a Monte Carlo si rilassa sul circuito fiorentino prima di preparare i bagagli per l’imminente GP del Canada che si terrà a Montreal sul Circuito Gilles Villeneuve, settimana prossima. Il monegasco, nel pregara ai microfoni di SkySport, ha ammesso ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lavorano al simulatore in vista del weekend a Montreal : Tra poco più di una settimana il Circus della F1 si ritroverà a Montreal (Canada) per il settimo round del Mondiale 2019. Sul circuito di Notre Dame la Ferrari spera di trovare delle risposte che nei primi sei appuntamenti non ha trovato. Le sei vittorie marchiate dalla Mercedes hanno messo in un angolino il Cavallino Rampante, non intenzionato però a gettare la spugna. Secondo alcune indiscrezioni (fonte: it.motorsport.com), i due piloti ...

VIDEO Charles Leclerc : “Mi sono divertito all’inizio - ma non è andata a buon fine. Concentriamoci sul futuro” : Charles Leclerc ha concluso il GP Monaco 2019 con un mesto ritiro dopo il contatto con Hulkenberg in fase di sorpasso. Il monegasco cercava la rimonta dalle retrovie, ha compiuto due sorpassi da urlo su Norris e Grosjean ma poi ha commesso una sbavatura e ha dovuto dire addio alla risalita. Il pilota della Ferrari ha commentato al termine della gara: “Devo imparare da questa lezione: prima la qualifica, poi in gara mi sono divertito ...

Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : “Mi sono divertito all’inizio - ci ho provato ma è andata male. Non dovevamo partire 15mi…” : Si è chiuso dopo 19 giri il Gran Premio di Monaco 2019 di Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo aver danneggiato il fondo della sua Ferrari in un estremo tentativo di sorpasso su Nico Hulkenberg alla curva Rascasse. Il padrone di casa monegasco partiva dalla 15^ posizione in griglia a causa di una pessima strategia del team in qualifica, perciò è stato costretto a rimontare dalle retrovie sulle tortuose strade del Principato correndo dei ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : "Domani sarà un giorno molto difficile" : Eliminazione in Q1 e sedicesimo posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: "Su una pista come Monaco non dobbiamo permetterci di restare fuori in Q1, domani sarà un giorno molto difficile, perché non si sorpassa". LA VIDEO INTERVISTA A Charles Leclerc

VIDEO F1 - GP Monaco 2019 : Charles Leclerc eliminato in Q1! Il ferrarista è 16° : Nel corso della Q1 del GP di Monaco di F1 il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato clamorosamente eliminato, non rientrando tra i migliori 15 per prendere parte alla Q2. Gravissimo l'errore strategico della Rossa, che riteneva sufficiente il tempo del monegasco, beffato proprio nel GP di casa. L'ELIMINAZIONE DI Charles Leclerc NELLA Q1 DEL GP DI Monaco DI F1 2019

Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : ”Ho chiesto più volte se il tempo fosse sufficiente - sono parecchio deluso” : Clamoroso epilogo nelle qualifiche del GP di Monaco 2019 di F1, che hanno visto l’idolo locale della Ferrari Charles Leclerc uscire di scena addirittura nel Q1 per l’ennesimo disastro strategico del Cavallino che ha compromesso il fine settimana del monegasco ritenendo buono il tempo fatto registrare ad inizio sessione. La gara di domani diventa così assolutamente proibitiva su un tracciato come quello di Monte Carlo, errori così ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Charles Leclerc clamorosamente eliminato in Q1 - partirà 16° : Griglia DI partenza GP Monaco 2019 – F1 11 Nico Hulkenberg (Renault) 12 Lando Norris (McLaren) 13 Romain Grosjean (Haas) 14 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 16 Charles Leclerc (Ferrari) 17 Sergio Perez (Racing Point) 18 Lance Stroll (Racing Point) 19 George Russell (Williams) 20 Robert Kubica (Williams)