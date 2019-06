Al Sud esplode il super caldo | +38°C in Sicilia e Sardegna | spiagge prese d’assalto

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Come ampiamente previsto da giorni, ilè arrivato all’improvviso in queste ore al Sud Italia. Oggi pomeriggio le temperature hanno raggiunto picchi di fuoco soprattutto in, ma non solo. Vediamo i dati delle temperature massime giornaliere:a Partinico e Carbonia, +37°C a Caltagirone e Pantelleria, +36°C a Trapani e Rende, +35°C a Foggia, Cosenza, Iglesias e Castrignano de’ Greci, +34°C a Caserta, Guidonia, Oristano, Benevento, Cerignola e Acquaviva delle Fonti, +33°C a Sassari, Brindisi, Modica, Noto, Vibo Valentia e Putignano, +32°C a Napoli, Lecce, Sorrento, Alghero e Lamezia Terme, +31°C a Roma, Palermo, Catania, L’Aquila, Salerno, Avellino, Tivoli e Torre del Greco. Sono temperature molto elevate in località in cui fino a tre giorni fa c’erano quasi venti gradi in meno. Sull’Appennino centrale si registrano clamorose ...

zazoomblog : Meteo, esplode l’estate: al sud si sfioreranno i 35 gradi, afa al nord - zazoomnews : Meteo esplode l’estate: al sud si sfioreranno i 35 gradi afa al nord - #Meteo #esplode #l’estate: - zazoomblog : Meteo esplode l’estate: al sud si sfioreranno i 35 gradi afa al nord - #Meteo #esplode #l’estate: -