«Noi lavoratori del Mercatone Uno ci siamo fidati Ma abbiamo perso tutto»

(Di giovedì 6 giugno 2019) Una giornata a Terlizzi con le donne e gli uomini che hannoil posto edi una vita. E che ogni mattina continuano a venire ai cancelli. Senza farsene una ragione. Senza stipendio da aprile. Senza certezza. Senza futuro: «Solo un decreto del Governo ci può salvare. Maurizio Landini venga a trovarci qui davanti»

M5S_Baroni : #DiMaio non mollare cantano in coro le lavoratrici e i lavoratori della #Whirlpool arrivati sotto al #Mise per dare… - R2Stweet : RT @M5S_Baroni: #DiMaio non mollare cantano in coro le lavoratrici e i lavoratori della #Whirlpool arrivati sotto al #Mise per dare il loro… - vita_lombardo : RT @ConnyGiordano_5: Ecco cosa cantano gli operai della #Whirpool. Sono certa che @luigidimaio non mollerà. Noi non molleremo! Perché quand… -