Mazzoleni | “Hamsik? Non è antipatia | ma assenza di empatia E’ umano”

(Di giovedì 6 giugno 2019) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’arbitroper spiegare meglio la dichiarazione rilasciata a L’Eco di Bergamo su Hamsik. Ieriaveva dichiarato, in un’intervista, che Marek era, per lui, “il giocatore meno sopportabile“. In radio, incalzato da Diego De Luca, ha spiegato meglio cosa intendesse dire: “Non è questione dinei confronti di Hamsik, calciatore corretto e persona perbene. E’ questione piuttosto di: è umano avere piùverso alcuni e meno verso altri”ha voluto spiegare come secondo lui sia una cosa normale, nonostante la qualifica di arbitro e che questo sentimento non ha mai pregiudicato le sue decisioni. ”Anche con Berardi, ad esempio, avevo menoma ciò non vuol dire che nutrissi sentimenti negativi. Ho sempre rispettato Hamsik così come ogni altro calciatore” L'articolo ...

