La Juve potrebbe cedere Cancelo e Alex Sandro per Emerson Palmieri e Danilo

Juventus - nella probabile formazione 2019/2020 potrebbero esserci Pogba e Chiesa : Nonostante non sia ancora noto il nome del nuovo allenatore della Juventus, Fabio Paratici avrebbe già in mente la lista dei nomi che possono essere utili per rinforzare la rosa della società bianconera, la quale è sempre attiva sul fronte mercato, pensando a diversi giocatori che possano far crescere anche a livello europeo la squadra. Pogba clamoroso ritorno? Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ...

Juventus - Boateng potrebbe essere un'occasione - il Bayern lo avrebbe scaricato : Questi sono giorni molto caldi in casa Juventus. Infatti la società bianconera pensa sopratutto alla questione allenatore ma anche al mercato. In estate la Juve cercherà soprattutto di rinforzare la difesa e il centrocampo. Uno dei nomi che potrebbe tornare di moda per i bianconeri è quello di Jerome Boateng. Infatti, il difensore tedesco potrebbe essere una buona opportunità visto che sarebbe stato scaricato dal Bayern Monaco. Boateng non ...

Juventus titolo in crescita - ma potrebbe uscire dal FTSE MIB : Prosegue il trend positivo per le azioni della Juventus a Piazza Affari, con il titolo che anche oggi guadagna il +2%, complice sempre la discussone animata intorno al nome del nuovo allenatore, con la lotta mediatica tra Guardiola e Sarri. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore,però il 24 giugno è previsto un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l’indice: tra le società che potrebbero uscire dal FTSE MIB, per far spazio a nuovi nomi come ...

Juventus in corsa per de Ligt - il difensore potrebbe scegliere in settimana il suo futuro : Il calciomercato della Juventus potrebbe subire un grosso scossone entro la fine di questa settimana. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, Matthijs de Ligt durante questa settimana sceglierà il suo prossimo club, una decisione che potrebbe cambiare gli scenari di tutto il mercato internazionale. Il 19enne centrale dell’Ajax è uno dei nomi più ambiti d’Europa ed avrebbe cinque offerte importanti a cui rispondere. La prima è quella del Barcellona ...

Juventus - l'arrivo di Hazard al Real potrebbe portare ad un doppio acquisto : James ed Isco : Il mercato della Juventus è pronto a decollare, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che a breve dovrebbe arrivare. Il nome più chiacchierato a tal riguardo è Maurizio Sarri, dato dalla maggior parte dei media sportivi vicino alla Juventus. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in Serie A ed in Champions League. Alcune trattative saranno ...

Quanti nomi per la nuova Juventus : potrebbero arrivare Koulibaly e Zaniolo : La Juventus si muove sul mercato per portare a Torino i migliori calciatori, aspettando prima la tanto attesa notizia dell'arrivo di Maurizio Sarri o Pep Guardiola, come nuovo allenatore della squadra bianconera. Uno degli obiettivi principali per la società di via Galileo Ferraris è il giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly. La Juventus spera di portare in bianconero l’allievo di Maurizio Sarri assieme al suo maestro, ove potrebbe esserci anche ...

Il Corsport : anche Reina potrebbe andare alla Juventus : anche Pepe Reina potrebbe finire alla Juventus. Il portiere che l’altro giorno ha difeso la scelta di Maurizio Sarri di andare alla Juventus, potrebbe seguirlo. Così scrive, o allude – fate voi – il Corriere dello Sport. Se Perin decidesse di lasciare per andare a giocare, Sarri spenderebbe due parole su Reina. Almeno due... Così termina il suo articolo Alfredo Pedullà che si sofferma anche su Gonzalo Higuain che potrebbe ...

Juventus : se arrivasse Sarri - potrebbe convincere Koulibaly a vestire bianconero : La Vecchia Signora non si ferma mai, Paratici è sempre attivo anche e specialmente in questo periodo che precede l'apertura ufficiale del calciomercato. Nelle scorse sessioni la Juventus non si è mai fatta trovare impreparata e anche questa estate i nomi importanti non mancano. Partendo dal punto su Guardiola e Sarri per la panchina e passando per nomi importantissimi come Koulibaly, Icardi, James Rodriguez e Chiesa, il calciomercato estivo ...

La Juve se arriva Sarri : primo obiettivo di mercato potrebbe essere Trippier del Tottenham : Settimana decisiva per la panchina bianconera, con l'ufficializzazione del nuovo tecnico che dovrebbe arrivare a breve. Tutte le indiscrezioni porterebbero alla nomina di Maurizio Sarri, che starebbe trattando l'addio con il Chelsea. E proprio Sky si è soffermata sulla possibile nuova Juve del tecnico toscano, in particolar modo sul primo possibile colpo di mercato della dirigenza da regalare al successore di Massimiliano Allegri sulla panchina ...

Calciomercato Juventus - Adidas potrebbe finanziare Guardiola a Torino : Sono ore bollenti per il Calciomercato della Juventus: il club bianconero, infatti, non ha ancora scelto l'allenatore per la prossima stagione e c'è grandissima attesa tra i tifosi. Il tecnico in pole position sembra essere Maurizio Sarri, che ha appena vinto l'Europa League con il Chelsea. La dirigenza del club britannico, però, non sarebbe affatto sicura di liberarlo. Abramovich avrebbe apprezzato non poco il lavoro svolto da Sarri, che, oltre ...

Juve - secondo Money.it l'annuncio di Guardiola potrebbe arrivare dopo finale Champions : La ricerca del nuovo allenatore per la Juventus prosegue senza sosta ed è materia della stampa che non lesina ad accostarle tutti i migliori professionisti del settore. La maggior parte degli addetti ai lavori vedrebbe Maurizio Sarri molto vicino a raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri, ma il portale Money.it da giorni rivela indiscrezioni in base alle quali da tempo la dirigenza della Continassa avrebbe raggiunto l'accordo con ...

Juventus : per Money - Guardiola potrebbe essere annunciato tra il 3 e il 5 giugno (rumors) : La Juventus è ancora alle prese con il rebus allenatore. Le voci intorno alla panchina dei Campioni d'Italia ormai si dividono in due fazioni: c'è chi vede Maurizio Sarri come candidato numero uno per il dopo Massimiliano Allegri e chi invece vede Pep Guardiola come nuovo tecnico bianconero. Al momento ovviamente non ci sono certezze e non resta che attendere gli sviluppi che potrebbero arrivare la prossima settimana. Secondo il sito Money.it ...

Sarri : l'uomo che potrebbe cambiare volto alla Juve con Ramsey trequartista : La Juventus è ancora alla ricerca dell'erede di Massimiliano Allegri. Il club gode di un grande blasone, per cui gli sono stati accostati i migliori professionisti del settore, ma ultimamente il nome in pole sarebbe quello di Maurizio Sarri. L'ex Napoli è un tecnico che si è dedicato totalmente al calcio all'età di 43 anni, quando ha lasciato il suo posto in banca per allenare a tempo pieno il Sansovino e con questa squadra nel 2003 ha alzato la ...

Guardiola-Juventus - parte dell'ingaggio potrebbero pagarlo Adidas e Maserati : La Juventus e Josep Guardiola, un matrimonio che potrebbe essere possibile. In tal senso un'indiscrezione arriva dal sito Money.it in merito al mister catalano ed al suo eventuale ingaggio. Secondo questo rumor, la Adidas, di cui Guardiola e Cristiano Ronaldo sono testimonial, pagherebbe parte del lauto ingaggio di Pep. Ma non è tutto qui, ci sarebbero infatti altri partner, pronti a spingere in direzione Juventus. Guardiola ed il suo ...