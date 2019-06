Claudia e Lorenzo hanno litigato con Irene e Luigi? Ecco cosa succede

Temptation Island - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi non saranno nel cast : Le registrazioni di Temptatio Island sono iniziate da pochissimi giorni ma già sono in tanti a chiedersi quali saranno le coppie che parteciperanno alla nuova edizione. Fra le tante proposte dei fans ci sarebbe anche quella composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, formatasi qualche mese fa negli studi di Uomini e Donne. Monti fans, infatti, vorrebbero vedere i due giovani districarsi e gestire le tante tentazioni dei villaggi di ...

Uomini e Donne - tra le coppie di questa edizione Lorenzo e Claudia - Andrea e Natalia : Sono ben otto le coppie che si sono formate quest'anno negli studi di Uomini e Donne: tra scelte nel Castello e fidanzamenti in diretta su Canale 5, tutti i protagonisti del Trono Classico hanno avuto il lieto fine che sognavano. Oggi, al termine della stagione del dating-show, è toccato a Giulia Cavaglià prendere la sua decisione finale: la torinese, esattamente come è accaduto ad Angela Nasti e ad Andrea Zelletta nei giorni scorsi, ha avuto un ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi : viaggio d'amore - Trono Cassico : Amore a gonfie vele per la coppia del Trono classico di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, felici e innamorati in Grecia.

Lorenzo e Claudia - convivenza : le prime immagini della loro nuova casa : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne iniziano la convivenza: le immagini dell’attico a Latina Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne si lasciano andare a nuovi e importanti progetti insieme. I fan sono felici di vederli così complici e innamorati. Sono, infatti, una delle coppie più amate del programma attualmente. […] L'articolo Lorenzo e Claudia, convivenza: le prime immagini della loro nuova casa ...

