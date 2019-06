Bimbo di tre mesi piange in ospedale - le infermiere lo ignorano e si mettono lo smalto - VIDEO : Un Bimbo di tre mesi, ricoverato in ospedale, che piange a dirotto ma viene ignorato dalle due infermiere di turno, intente a mettersi lo smalto alle unghie. Sono immagini che stanno facendo...

Enna - precipita dal terzo piano mentre il papà è in garage : Bimbo di 8 anni è grave : Tragedia a Enna, dove un bambino di 8 anni è precipitato dalla finestra al terzo piano della sua casa in via della Cooperazione mentre il papà si è assentato per qualche minuto. Si trovava con il fratello di 6 anni quando, forse per chiudere l'infisso, ha perso l'equilibrio finendo sull'asfalto. Indagini in corso.

Treviso - esplode pentola a pressione - gravemente ustionato Bimbo di 7 anni : Il piccolo è stato investito dall'acqua bollente ed ha riportato ustioni al torace. E' stato trasportato all'ospedale Cà Foncello di Treviso e da lì a Padova in un centro specializzato. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze l'incidente domestico avvenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, intorno alle 19 a Combai, nel Comune di Miane, dove è stato necessario l’intervento dell’’ambulanza del Suem 118 e dell’elisoccorso "Leone 1" di Treviso. Lo ...

Francia - incendio in Notre Dame : trovato piombo nel sangue di un Bimbo - test ai residenti : Elevate concentrazioni di piombo sono state riscontrate in un bambino che abita a Parigi, nel quartiere dell’Ile de la Cité, dove sorge la cattedrale di Notre-Dame colpita dall’incendio del 15 aprile. Le autorità francesi hanno pertanto invitato le famiglie che vivono al centro di Parigi con bambini piccoli o donne incinte a sottoporsi a un’analisi del sangue per valutare il livello di piombo. L’Agenzia regionale della ...

I dati di Save the Children "Infanzia negata a un Bimbo su tre" : Francesca Bernasconi Nel rapporto vengono sottolineati anche i progressi compiuti negli ultimi 20 anni, con un calo dei bambini in condizioni di povertà estrema Il diritto all'infanzia, di cui tutti i bambini dovrebbero godere, oggi è negato a 690 milioni di minori, quasi 1 su 3 nel mondo. È quanto rivela il rapporto di Save the Children, che ha indagato le condizioni dei bambini di tutti i continenti. In particolare, nelle aree ...

Modena - Bimbo di 3 anni cade dal balcone mentre gioca col fratellino : Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì a Zocca, nella provincia di Modena. Un bambino di tre anni è caduto da un balcone - è grave. Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Resto del Carlino, che dà notizia dell’accaduto, il piccolo – si tratta di un bambino di origine marocchina che vive in una palazzina di via Mattioli – stava giocando col fratellino sul balcone quando si è verificata la tragedia. I due bimbi si ...

Bimbo muore in asilo nido a Roma. Maestre disperate : «Si agitava nel sonno» : Stava facendo il riposino come tutti i giorni quando all'improvviso ha iniziato ad agitarsi e le sue labbra sono diventate cianotiche. Una maestra si è accorta che qualcosa non andava e ha...