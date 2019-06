Bce | tassi fermi più a lungo e una Tltro «politica» per sostenere l’inflazione

Draghi : economia più debole. La Bce rinvia l’aumento dei tassi e discute di un nuovo Qe : Il presidente Bce: secondo e terzo trimestre più deboli in Europa. Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

Draghi : economia più debole. La Bce rinvia l’aumento dei tassi ed è pronta ad agire : Il presidente Bce: secondo e terzo trimestre più deboli in Europa. Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

La Bce rinvia l’aumento dei tassi di almeno 6 mesi. La diretta di Draghi : Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

Bce lascia tassi invariati - fino a 2020 : 14.12 La Banca Centrale Europea manterrà i tassi d'interesse agli attuali minimi record almeno fino alla prima metà 2020 Il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere il tasso principale a zero, quello sui depositi a -0,40% e sui sui rifinanziamenti marginali a 0,25%. Inoltre Bce lancia un nuovo maxi prestito alle banche, il Tltro-III:gli istituti di credito che concederanno prestiti netti superiore a un valore di riferimento beneficeranno di ...

Bce lancia nuovi finanziamenti a basso costo per le banche. Tassi più bassi per quelle che danno più prestiti : La Banca centrale europea come da attese ha lanciato il terzo round di prestiti a lungo termine e a bassi Tassi per le banche dell’Eurozona, battezzato TltroIII (l’acronimo sta per Targeted Longer-Term Refinancing Operations). Per potenziare l’effetto di stimolo all’economia, il tasso di interesse sui finanziamenti sarà variabile a seconda dell’ammontare di prestiti concesso all’economia reale da ogni istituto ...

La Bce apre alle banche : allo studio misure per «mitigare» i tassi negativi : Nessun bisogno di modificare l’orientamento di politica monetaria, ma la Banca centrale deve ora prendersi cura del meccanismo di trasmissione verso l’economia reale. I tassi resteranno fermi almeno fino a fine anno...

La Bce ora si concentra su banche e tassi negativi : Nessun bisogno di modificare l’orientamento di politica monetaria, ma la Banca centrale deve ora prendersi cura del meccanismo di trasmissione verso l’economia reale...

La Bce ha confermato la decisione di non alzare i tassi di interesse fino alla fine del 2019 : La Banca Centrale Europea ha confermato oggi che, come già anticipato a marzo, lascerà i tassi di interesse invariati fino alla fine del 2019. La decisione è stato presa durante un Consiglio direttivo della BCE, al termine del quale il

Bce : "Tassi a zero - no rialzi quest'anno" : 14.25 I tassi di interesse resteranno fermi per tutto il 2019. Lo ha confermato in una nota la Bce, al termine di una riunione di politica monetaria. Nel comunicato,l'Eurotower spiega che i tassi si manterranno "su livelli pari a quelli attuali almeno fino alla fine del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare ...

Bce - il discorso di Mario Draghi oggi : tassi invariati fino a fine 2019 - Sky TG24 - : Il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25%. Una decisione in linea con le attese del mercato: le Borse europee reagiscono positivamente. I reinvestimenti Qe ...

Bce : "Tassi a zero - no rialzi quest'anno" : 14.25 I tassi di interesse resteranno fermi per tutto il 2019. Lo ha confermato in una nota la Bce, al termine di una riunione di politica monetaria. Nel comunicato,l'Eurotower spiega che i tassi si manterranno "su livelli pari a quelli attuali almeno fino alla fine del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine".

Bce conferma tassi - li vede invariati almeno fino a fine anno : ... confermando i tassi di interesse ai minimi record e la guidance di tassi stabili almeno per quest'anno, nonostante il deciso rallentamento dell'economia.

Bce conferma tassi a zero per tutto il 2019 e anche oltre "se necessario" : La BCE conferma il mantenimento di misure straordinarie per sostenere l'economia dell'Eurozona, confermando tassi a zero almeno sino alla fine dell'anno ed anche oltre se necessario. Lo ha annunciato l'Eurotower al termine della riunione odierna del Consiglio direttivo ...

Perché la Bce lascerà invariati i tassi più a lungo possibile : Milano. I mercati oggi guardano con grande interesse e un po' di apprensione alla riunione del Consiglio direttivo della Bce prevista per ora di pranzo sotto la presidenza di Mario Draghi. Dal meeting non sono previste grandi novità rispetto a marzo scorso, quando è stata confermata la decisione di