Zombie Army 4 | Dead War potrebbe essere annunciato molto presto

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) A quanto pare i ragazzi di Rebellion (creatori della saga di Sniper Elite)ro avere in serbo una bella sorpresa per questo E3 2019, infatti secondo la divisione spagnola di Amazon, il team si starebbe preparando ad annunciare4:War.Come riporta Gematsu,4:War è infatti apparso nel listino del famoso rivenditore online, con tanto di descrizione:"Se pensavate dial sicuro, avete di gran lunga pensato male. Siamo nel 1946, l'Europa è in rovina a causa del famigerato piano Z ed un nuovo gruppo di eroi è al lavoro per rispedire il Führer all'inferno. Affronta l'oscurità in una campagna per giocatore singolo o unisciti ai tuoi amici e fatti strada tra orde di nazisti non-morti, in questo shooter realizzato dai creatori di Sniper Elite 4."Leggi altro...

