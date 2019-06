Venezia | Cà Foscari attrae docenti dall’estero | sono il 18% delle assunzioni dal 2014

Venezia : da Cà Foscari un’app per spostarsi in città “aggirando” l’aria inquinata : spostarsi in città seguendo la qualità dell’aria, evitando le aree più inquinate, ma anche considerando la propria ‘impronta’ sulle emissioni nocive. Sarà possibile nell’area metropolitana di Venezia grazie a Ecomobility, una app sviluppata nell’ambito dell’omonimo progetto Interreg Italia-Croazia coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia. Oltre a disegnare sulla mappa il percorso da seguire in auto, a piedi o in bici per raggiungere una ...

ESA_Lab@ arriva a Venezia - accordo con l’Università Ca’ Foscari : Dal 2017, attraverso l’iniziativa ESA_Lab@, l’Agenzia Spaziale Europea sta intensificando il legame con il mondo accademico. Il prossimo 13 maggio, in presenza del Direttore Generale Jan Woerner e del Rettore Michele Bugliesi, verrà siglato a Venezia l’accordo con l’Università Ca’ Foscari. Già molti i temi identificati per una fruttuosa collaborazione tra l’ESA e l’Ateneo, fondato nel 1868 e prima ...

Cinema : Fondazione di Venezia e Cà Foscari portano a Mestre Festival cortometraggio (2) : (AdnKronos) - Subito dopo Novielli dialogherà con Giorgio Carpinteri, fumettista e illustratore bolognese, autore anche quest’anno del manifesto del Ca’ Foscari Short Film Festival, appena tornato al graphic novel con il romanzo Aquatlantic, le cui tavole originali saranno raccolte nell’omonima most