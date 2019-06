Uomini e Donne | Giulia Cavaglià fa una richiesta a Manuel Galiano

Gossip Uomini e donne : Angela va in vacanza senza il fidanzato Alessio : È passata una settimana esatta dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e donne. La tronista, a sorpresa, ha deciso di continuare a frequentare Alessio Campoli lontano dalle telecamere, preferendolo al favorito Luca Daffrè. Nei giorni successivi alla puntata in questione, la neo-coppia è stata al centro dei sospetti nei social network a causa di alcuni indizi che farebbero pensare ad una conoscenza pregressa. Il chiacchiericcio ha reso necessario ...

Uomini e Donne gossip : Clarissa e Federico rinunciano al viaggio di nozze : Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci rinunciano alla luna di miele dopo il matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono ufficialmente marito e moglie. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, è convolata a nozze giovedì 30 maggio. Oggi, a pochi giorni di distanza dal grande giorno, l’ex tronista siciliana […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico rinunciano al viaggio ...

Trono Over di Uomini e Donne : ex dama parla della sua malattia : Lisa di Uomini e Donne Over confessa: “Soffrivo di una brutta malattia…” Alcune settimane fa sono tornati nello studio del Trono Over di Uomini e Donne, Lisa e Mauro. Questi ultimi, infatti, sono tornati nel dating show per annunciare le loro nozze. Ma non è finita qua perchè la coppia, in queste ore, è tornata nuovamente a far parlare grazie a un’intervista su Uomini e Donne Magazine. E in questa circostanza Lisa di UeD ...

Che brutto fisico! Il bikini di Teresa Langella di Uomini e donne non piace : L'ex tronista campana di Uomini e donne, Teresa Langella, appare in alcune foto su Instagram, che la immortalano mentre sfoggia il suo corpo in un succinto bikini. Dopo aver scelto il corteggiatore Andrea Dal Corso al dating-show di Maria De Filippi, Teresa Langella è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver sfoggiato il suo corpo in un succinto bikini. Così come viene infatti mostrato in alcune foto pubblicate dall'ex tronista ...

Uomini e donne - Andrea Dal Corso rischia l'avvelenamento a causa delle crocchette per i cani : In un'Instagram story, Teresa Langella ha fatto sapere ai follower cosa ha rischiato Andrea Dal Corso, mangiando delle crocchette. L'ex pupillo di Maria De Filippi a "Uomini e donne" e attuale fidanzato di Teresa Langella, Andrea Dal Corso, ha rischiato l'avvelenamento, dopo aver scambiato i cereali con altro. E a lanciare l'indiscrezione sul conto dell'ex corteggiatore del Trono Classico è stata la fidanzata del giovane, Teresa, la quale ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luca Daffrè diventa tronista? : Luca Daffrè nuovo tronista di Uomini e Donne? La clamorosa indiscrezione Venerdì scorso è finita quest’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. Un’edizione questa che ha fatto raggiungere a Maria De Filippi degli ascolti davvero inimmaginabili. Tuttavia in questi ultimi giorni molti fan del popolare dating show quotidiano di Canale 5 si sono chiesti chi potrebbero essere i nuovi tronisti della prossima edizione. E a tal ...

Uomini e Donne - Lisa e Mauro : malattia e periodo difficile - cosa è successo : Uomini e Donne, Lisa e Mauro presto convoleranno a nozze. L’annuncio del matrimonio in studio Uomini e Donne è finito con un grande annuncio: quello del matrimonio tra i due ex partecipanti del Trono Over, Lisa e Mauro. L’ex dama del parterre del programma di Maria De Filippi e il compagno hanno rilasciato una bella […] L'articolo Uomini e Donne, Lisa e Mauro: malattia e periodo difficile, cosa è successo proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli dopo il rifiuto : "Grazie Giulia" - : Ludovica Marchese Giulio Raselli torna sui social e dedica un messaggio a Giulia Cavaglia dopo la scelta. Ecco la reazione dell’ex corteggiatore Qualche giorno fa è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Giulia Cavaglia. dopo un percorso durato diversi mesi, la tronista ha fatto la sua scelta e, tra Giulio Raselli e Manuel Galiano, ha scelto Manuel. La scelta non è stata facile e la stessa Giulia ha dichiarato di essere ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso e Teresa Langella : lui fa un appello : Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo UeD: lui lancia un appello L’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso prosegue a gonfie vele. Dopo gli alti e bassi a Uomini e Donne e il trambusto generato con la scelta, i due ex protagonisti di Canale5 hanno iniziato una storia d’amore a tutti gli effetti e al momento sembrano essere inseparabili. In queste ore però Andrea Dal Corso ha lanciato un appello durante il suo jogging in un ...

Rumors Uomini e Donne - prossimi tronisti : Giulio Raselli - Antonio e Klaudia tra i papabili : Le telecamere di Uomini e Donne si sono spente solo da pochi giorni, ma già i telespettatori sentono la mancanza del programma condotto da Maria De Filippi. E in attesa dello sbarco di Temptation Island, che permetterà comunque di rivedere alcune coppie nate nel dating show, l'attenzione è rivolta anche alla nuova stagione e ai nuovi protagonisti del Trono Classico. È stata un'annata complicata quella che ha dovuto affrontare la redazione del ...

Uomini e donne - Andrea e Natalia dopo la scelta : presentazioni in famiglia : A pochi giorni dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e donne, tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembra procedere tutto a gonfie vele, tanto che il giovane pugliese ha voluto bruciare le tappe presentando la neo fidanzata alla sua famiglia. Sui social la coppia si mostra più felice e innamorata che mai, postando diversi video che li ritraggono insieme alla famiglia di lui a Taranto. I due, quindi, stanno bruciando le tappe ed ora solo ...

Gossip Uomini e donne - Gemma Galgani e i progetti per l'estate : 'Rincorrerò l'amore' : Il Trono Over di Uomini e donne è andato ufficialmente in vacanza ma i fan del programma continuano a tenere monitorati i movimenti di dame e cavalieri per scoprire le eventuali novità della loro vita privata. Ad essere oggetto di interesse è anche Gemma Galgani, colei che per tutta la stagione 2018-19 ha catalizzato su di sé l'attenzione del pubblico da casa con le sue complicate frequentazioni. La relazione con Rocco Fredella non si è conclusa ...

Uomini e Donne news : prove di convivenza tra Giulia e Manuel : Uomini e Donne: Giulia Cavaglia e Manuel stanno già pensando alla convivenza? L’ex tronista si svela La storia d’amore tra Giulia Cavaglia e Manuel di Uomini e Donne sembra procedere a gonfie vele. Da quando sono usciti insieme dalla trasmissione i due non si sono più divisi e, sopratutto sui social, non hanno fatto altro […] L'articolo Uomini e Donne news: prove di convivenza tra Giulia e Manuel proviene da Gossip e Tv.

Morto Fabiano Vitucci - chi era l’ex corteggiatore di Uomini e Donne : Fabiano Vitucci è Morto giovanissimo, a soli 29 anni in un incidente stradale con la moto a Montevarchi, in Toscana. Ma chi era il giovane ex corteggiatore di Uomini e Donne? Fabiano aveva cercato di trovare l’amore in passato nei programmi di Maria De Filippi, partecipando in due diverse edizioni con differenti corteggiatrici. Prima aveva corteggiato Giorgia Lucini, in seguito Chiara Sammartino e poi Valentina Dallari. Quest’ultima ...