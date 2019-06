Un’altra app di Google abbraccia il Material Theme | ora è la volta di Google Family Link

tuttoandroid

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L'ultima app a ricevere il rinnovamento grafico è, lo strumento messo a disposizione dei genitori per controllare la vita digitale dei propri figli. Anche se si tratta di modifiche piuttosto lievi che non saltano subito all'occhio, come di consueto si nota la presenza del fontSans e l'iconografia in linea con la versione più recente deldi. L'icona dell'app ha inoltre ricevuto un piccolo aggiornamento del suo design che la rende meno piatta. L'articolo Un’altra app diil: ora è ladiproviene da TuttoAndroid.

